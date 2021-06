Uil denuncia: «Disagi e criticità per il personale sanitario»

GROSSETO – “Una situazione di estrema, preoccupante e perdurante criticità per il personale sanitario che opera nell’ospedale Le Scotte di Siena, tale da evocare un cold case (caso freddo o irrisolto)”, spiegano dalla Uil Fpl Toscana Sud Est.

“Lo stesso personale risulta, tra l’altro, ancora in attesa degli emolumenti relativi alle prestazioni effettuate in Area Covid provenienti dal Decreto “Calabria” (risorse disponibili finanziariamente, sembra, già da ottobre 2020) – proseguono dal sindacato -. Non solo, gli operatori sanitari sono completamente ridotti all’osso, senza turn over adeguato, mentre il personale a suo tempo destinato in area covid è stato solo in parte sbloccato, visto che deve essere garantito il diritto alle ferie agli operatori sanitari dei reparti.

Ci auguriamo che il concorso Estar per infermieri, appena terminato, possa portare ristoro in termini delle unità lavorative occorrenti, e consequenzialmente sollievo psicofisico, dato che la comunità sanitaria è al limite del burn out, con grave pericolo in termini di rischio clinico.

Auspichiamo anche che si riprenda una adeguata programmazione in termini assunzionali, per il reperimento del personale sanitario, al fine di non incorrere in situazioni incresciose come quella attuale. Inoltre, la contrattazione di livello integrativo è ferma da tempo, cosa che aggrava una situazione già di fatto estremamente pesante ed un clima organizzativo davvero pessimo, aspetto, quest’ultimo, che porta consequenzialmente ad un peggioramento della qualità del servizio alla cittadinanza.

Infine, rimarchiamo la già pesantissima situazione della ritardata applicazione della graduatoria delle mobilità dell’Azienda Sanitaria Toscana Sud Est, il cui bando è stato deliberato nel maggio 2019 e la relativa graduatoria stilata nel giugno 2020, senza che, sino alla data odierna, sia stata possibile applicarla, visti i ritardi dell’azienda ad accordare l’uscita del personale in graduatoria. E questo nonostante le ripetute sollecitazioni trasmesse da parte della Uil.

Il (a nostro avviso) tardivo accordo per l’applicazione di detta graduatoria, recepito reciprocamente nei giorni scorsi dalla Azienda Ospedaliero Universitaria Senese e dalla Azienda Sanitaria Toscana Sud Est, non ha purtroppo evitato la frustrazione di aspettative professionali e familiari che non possono/non debbono essere derubricate a “tempo tecnico occorrente”, bensì, a nostro avviso, alla inadeguata capacità programmatorio/assunzionale dell’Azienda Sanitario Ospedaliero Universitaria Senese, che in momento seppur difficilissimo come quelli dell’anno Covid, non ha di fatto applicato il turn-over, al contrario di altre aziende sanitarie nel medesimo contesto.

Per questo la UILFpl Toscana Sud Est monitorerà costantemente la situazione per una solerte e rapida applicazione della graduatoria di mobilità Azienda Sanitaria Toscana Sud Est, affinché gli operatori sanitari che aspettano da mesi di essere “liberati”, e che, a nostro avviso, hanno ricevuto un danno

economico e professionale, possano vedere le loro aspettative e speranze finalmente accolte”, concludono dal sindacato.