TATTI – Questa mattina, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, la “Squadrina fastidiosa di Tatti” dell’Atc Grosseto nord, in collaborazione con Sei Toscana e con il patrocinio del comune di Massa Marittima, ha organizzato la raccolta dei rifiuti presenti nei bidoni collocati nelle aree di sosta all’interno della zona boschiva di sua competenza. Sono stati raccolti circa tre quintali di rifiuti, per la maggior parte imballaggi in plastica e vetro.