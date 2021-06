Ripartono le attività dell’Amiata Freeride

CASTEL DEL PIANO – Il due giugno, oltre ad essere stato il giorno della Festa della Repubblica, è stato anche il giorno della riapertura delle attività dell’Amiata Freeride.

Per il Comune di Castel del Piano era presente l’assessore allo sport Paola Ricci che, assieme all’assessore Niccolò Volpini di Abbadia San Salvatore, ha partecipato all’inaugurazione della stagione estiva.

“Mi ha fatto estremo piacere portare i saluti istituzionali e un augurio di buon lavoro per la nuova stagione, che possa essere, come ormai da molti anni, un periodo ricco di eventi e di successi per questa associazione che tanto sta dando alla nostra montagna – ha commentato Ricci -. Ormai non si può più parlare di una novità, ma di una sicurezza, centinaia e centinaia di appassionati salgono ogni settimana sull’Amiata per divertirsi con questo sport”.

“Abbiamo colto l’occasione per fare un saluto anche a tutti gli operatori della parte alta della montagna che in queste ultime settimane stanno finalmente potendo ripartire a pieno regime le loro attività – conclude -. Con l’apertura della stagione cicloamatoriale siamo sicuri che si faranno trovare pronti con i loro fantastici prodotti e la loro calda accoglienza per far innamorare ancora di più i turisti della nostra amata montagna”.