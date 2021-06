FOLLONICA – Traffico in tilt per un incidente stradale questa mattina intorno alle ore 8 nel sottopasso di via Massetana, a causa di una macchina, che stava proseguendo nella direzione del centro, a cui all’improvviso si è staccato una ruota.

Il conducente, perdendo subito il controllo del mezzo, ha invaso la corsia opposta sbattendo contro un’altra macchina che stava viaggiando in direzione nord.

Fortunatamente nel impatto i due conducenti sono rimasti solo lievemente feriti, ma la strada è stata chiusa al traffico in attesa dei carri attrezzi.

Sul posto per i rilievi i carabinieri, oltre alla polizia municipale e gli operatori del 118.

Foto di Giorgio Paggetti