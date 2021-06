Laurea in geologia per il portiere del Circolo Pattinatori

GROSSETO – Il follonichese Michael Saitta è dottore in geologia.

Il portiere del Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto, uno dei grandi protagonisti della cavalcata biancorossa dalla serie B alla salvezza in serie A1, si è laureato in geologia all’università degli studi di Firenze, discutendo la tesi “Valutazione dell’efficacia di un ripascimento in ghiaia nella spiaggia di Pratoranieri”, con il relatore professor Enzo Pranzini.

Il presidente Stefano Osti e la grande famiglia del Circolo Pattinatori 1951 si congratulano con Michael Saitta per il raggiungimento di questo bellissimo traguardo.