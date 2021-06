La Laguna di Orbetello sui vasetti della Nutella: ecco come votare

ORBETELLO – C’è tempo fino a domani, domenica 6 giugno, per esprimere la propria preferenza e scegliere quale paesaggio sarà raffigurato sui vasetti targati Nutella in ambito dell’edizione limitata per del concorso “Ti amo Italia”.

A contendersi un posto c’è anche la Laguna che è in sfida con i campi di lavanda di Santa Luce, in provincia di Pisa.

«Per il nostro territorio sarebbe un onore e una grande spinta promozionale – scrive l’amministrazione sui propri canali social -, perciò invitiamo tutti i cittadini e gli amanti del nostro Comune a votare per Orbetello».

Per esprimere il proprio voto basta collegarsi su www.nutella.com