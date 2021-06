Follonica ha una nuova dottoressa: Margot si laurea per la seconda volta

FOLLONICA – Corona d’alloro per Margot Rosini che si è laureata ieri in dirigenza scolastica e pedagogia clinica all’università di Firenze.

Con la sua tesi “La leadership in ottica di genere: essere leader al femminile” ha raggiunto l’ottimo voto di 109.

La 29enne, dopo una precedente laurea triennale, invece di entrare a lavorare come maestra di asilo nido, ha preferito proseguire gli studi per ampliare le possibilità professionali. Infatti, alla giovane dottoressa piacerebbe intraprendere la via dell’insegnamento per poi diventare una futura dirigente di ateneo.

A Margot le congratulazioni della nostra redazione.