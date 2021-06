Coronavirus: un altro morto in Maremma, è il terzo in questa settimana. 14 nuovi casi e 18 guariti

GROSSETO – C’è un altro morto per Coronavirus in Maremma: si tratta di una donna di 66 anni, deceduta all’Ospedale Misericordia di Grosseto. Si tratta del terzo decesso della settimana.

Sono invece 14 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Provincia di Grosseto tra le 14 del 4 giugno e le 14 di oggi, 5 giugno (ieri 11). Dei 14 nuovi positivi, cinque sono nel Comune di Grosseto, tre a Arcidosso e due a Roccastrada.

Dei 14 nuovi casi, due sono under18, quattro hanno tra i 19 e i 34 anni, due tra i 35 e i 49, tre tra i 50 e i 64 anni e tre tra i 65 e i 79.

Il numero di test effettuati tra le 14 di ieri e le 14 di oggi nel grossetano è 417 (ieri 424). Tasso di positività (rapporto tra nuovi casi e numero di tamponi effettuati) in leggera crescita: oggi è pari a 3,4% (ieri 2,6%).

Le persone positive in carico alla Asl sono 372 (ieri 381), i guariti 18 (10).

Sono 28 i ricoverati all’Ospedale Misericordia di Grosseto (ieri 30), 20 dei quali nel reparto di degenza Covid (uno in più di ieri) e otto in terapia intensiva (uno in meno di ieri).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 42 Provincia di Arezzo 14 Provincia di Siena 14 Provincia di Grosseto 14 Extra USL 0

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Venerdì 28maggio Sabato 29maggio Domenica 30maggio Lunedì 31 mag Martedi 1 giugno Mercoledì 2 giugno Giovedì 3 giugno Venerdì 4 giugno Sabato 5 giugno Arezzo 48 20 27 9 24 15 16 8 14 Siena 14 18 23 14 5 19 11 5 14 Grosseto 15 20 16 4 12 18 13 11 14 Totale Asl Tse 77 58 66 27 41 52 40 24 42

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Arcidosso 3 Campagnatico 1 Grosseto 5 Orbetello 1 Pitigliano 1 Roccastrada 2 Semproniano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 15 TI San Donato Arezzo 9 Degenza Covid Misericordia Grosseto 20 TI Misericordia Grosseto 8

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 681 Provincia di Siena 623 Provincia di Grosseto 417

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 571 Provincia di Siena 438 Provincia di Grosseto 372

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 408 Provincia di Siena 372 Provincia di Grosseto 306

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1087 Provincia di Siena 1008 Provincia di Grosseto 683

Guariti Provincia di Arezzo 24 Provincia di Siena 17 Provincia di Grosseto 18