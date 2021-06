Coronavirus in Italia: 2.436 nuovi casi e 57 morti. Continua il calo dei ricoveri

GROSSETO – Nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 2.436 su 238.632 tamponi, in lieve diminuzione rispetto ai 2.557 di ieri. Il tasso di positività è pari all’1%, rimanendo sostanzialmente stabile rispetto a ieri. I morti sono 57 (ieri 73). Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

Prosegue il calo dei ricoveri: sono 788 i pazienti in terapia intensiva, con un calo di 48 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite (ieri -56). Gli ingressi giornalieri sono 20 (ieri 22). I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.193, in calo di 295 unità rispetto a ieri (-229 nella giornata di ieri). In isolamento domiciliare ci sono 189.388 (ieri 193.868).

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.230.153, i morti 126.472. I guariti sono invece 3.908.312, con un incremento di 7.200 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 195.369 (-4.823 rispetto a ieri).