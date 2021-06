Calcio a 5: fase calda del Torneo Primavera, al via il Mundialito Follonica

GROSSETO – Il torneo Primavera a Grosseto entra nella sua fase più “calda”, ovvero quella ad eliminazione diretta. Sei le gare disputate, in cui non sono mancati gol, spettacolo e sorprese.

Tabellone Professionisti

Con l’attesissimo quarto tra Crystal Palace e Bascalia che andrà in scena lunedì prossimo, le prime tre squadre semifinaliste sono Atletico Barbiere, Pinco Pallino e Barbagianni Carrozzeria Tirrena. La squadra di Di Girolamo ritrova nei quarti il Vets Futsal e lo batte 6 a 2 proprio come nella gara disputata nel girone eliminatorio: le doppiette di Santamaria e Di Sauro rendono vana la buona prestazione di Riccardo Fabbri. Il Pinco Pallino si aggiudica invece 10 a 7 la sfida tra le sorprese della manifestazione, con la Lokomotiv Grosseto di Corridori che esce comunque a testa altissima dopo un ottimo torneo: Filip e Di Carmine tengono incerta la contesa fino alle battute finali, ma Bindi e Vichi piazzano l’allungo che risulta decisivo. Si decide in volata invece la gara tra Barbagianni Carrozzeria Tirrena e Tpt Pavimenti, due habitué di queste competizioni: Pietrych e Hasnaoui griffano il successo all’ultimo minuto (7 a 6 il finale), con il poker di Setelia che aveva illuso i biancorossoblu.

Tabellone Dilettanti

Come detto, grandi sorprese nel tabellone Dilettanti, in cui si disputavano gli ottavi di finale: grande prestazione del Roda Beer che beneficia del ritorno in campo di David Conti (cinquina per lui) per infliggere un pesante 11 a 3 ad una delle squadre favorite, ovvero l’Istia Longobarda. Il tris del redivivo Federico Birelli , invece, spiana la strada al 5 a 4 di misura con cui il Professione Casa elimina un’altra pretendente al titolo come lo Sbratta Praga. Attenzione anche al Frantoio di Baccinello, con il trio Mazzuca-Bonsanti-Denaro che è letteralmente un lusso per questa manifestazione: 12 a 7 contro i Wild Boars, con Moroni che difende l’onore dei suoi con un poker. Rinviata a lunedì Endurance Team-Cassai Gomme.

MUNDIALITO CALCIO A 5 FOLLONICA

Un altro torneo si va ad aggiungere alla ricca estate di manifestazioni Uisp: stiamo parlando del Mundialito di Follonica, il classico appuntamento nella città del Golfo che verrà organizzato dal Comitato Territoriale Uisp di Grosseto Aps in collaborazione con il Centro Sportivo Pista dei Pini nella rinnovata cornice degli impianti di via Merloni. La manifestazione prenderà il via dal 21 giugno, per info e iscrizioni contattare Fabio 3313654809 e Andrea 3280783490.