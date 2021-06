Lions Clubs e Liceo Artistico insieme per l’ambiente: al museo inaugurata la mostra “Trash art”

GROSSETO – Si è concluso un ambizioso percorso didattico per il Liceo Artistico Bianciardi, che ha intrecciato educazione civica, buone pratiche ambientali, competenze imprenditoriali e una collaborazione attiva con i club Lions della Maremma. Una collaborazione che, nei mesi scorsi, si era concretizzata in un accordo tra scuola e il Distretto 108 Lions – La Toscana, nella figura del suo governatore Marco Busini per lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali (l’ex alternanza scuola lavoro).

Gli studenti hanno partecipato al concorso, inserito nei service Lions 2021, “I Lions per il mare” per la realizzazione di pesci in 3D elaborati con materiali di riciclo, possibilmente plastiche recuperate sulle spiagge.

Il percorso, oltre all’attività creativa ed artistica, ha permesso ai ragazzi di affrontare, anche grazie agli esperti che li hanno coadiuvati nel progetto, tematiche scottanti quali le eco mafie, gli smaltimenti e recuperi corretti, le potenzialità del rifiuto rigenerato per approdare alla circolarità delle materie prime e seconde: argomenti inseriti da quest’anno nei programmi di Educazione civica, la nuova materia introdotta nei percorsi scolastici italiani proprio dal 2020-2021.

Sabato 13 marzo, alla presenza dei delegati Lions dei cinque club della provincia, di Rinaldo Favilli, referente Ambiente Lions, e di Gloria Mazzi, presidente di Zona, sono state selezionate sette sculture di pesci che parteciperanno alla fase finale regionale, una per ciascuno dei cinque club della provincia (Orbetello i Presidi, Grosseto Host, Castiglione della Pescaia Salebrum, Amiata, Alta Maremma), una per il club Leo “Iannitelli” e infine una per la zona M.

Le opere sono state inviate a Firenze per entrare nella selezione finale da cui una giuria, composta anche di professori dell’Accademia di Belle Arti. Le opere sono già state selezionate e tre delle nostre sono tra i finalisti che verranno decretati domani al Gabinetto distrettuale, il 5 giugno a Piombino.

Questa data rientra nel periodo dall’1 al 6 giugno, in occasione della giornata mondiale dell’ambiente del 5 giugno, istituita fin dal 1972 dall’Onu, organizzazione della Lions Tuscany Green Week per celebrare l’ambiente e la sua salvaguardia.

Anche a Grosseto, nell’ambito della settimana dedicata all’ambiente, è stata allestita una mostra con tutte le opere create dai ragazzi, organizzata dai Lions della zona M, dove tutti i lavori parlano di mare e di tutela, e conducono i visitatori in un percorso di riflessione sui temi di salvaguardia ambientale e cura del mare. Questa mostra è stata realizzata grazie alla fondamentale sinergia con le istituzioni: Comune di Grosseto, l’assessore all’Ambiente Simona Petrucci, Fondazione Grosseto Cultura, il direttore del Museo di Storia naturale Andrea Sforzi, e il Polo Bianciardi di Grosseto.

La mostra è stata inaugurata presso il Museo di Storia naturale, alla presenza del prefetto di Grosseto Fabio Marsilio, del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, dell’assessore all’ambiente Simona Petrucci, di Marco Busini, governatore Lions distretto 108la Toscana, di Maurizio Giani, coordinatore dipartimento ambiente per il Distretto Lions 108LA, di Gloria Mazzi presidente Lions di zona M, di Daniela Giovannini, dirigente scolastico del Polo Bianciardi, di Fabio Massai, delegato del provveditore di Grosseto, di Andrea Sforzi, direttore del museo di storia naturale, dei docenti e ragazzi del Liceo Artistico, e di Raffaele Gambassi e Paola Taliani, cerimonieri distrettuali.

“Con l’inaugurazione della mostra ‘Trash art’ si dà il via a Estate Clean, la sfilata di eventi estivi voluta dall’Amministrazione comunale per sensibilizzare cittadini e turisti alla tutela delle nostre bellissime coste – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Simona Petrucci -. La mostra dei pesci elaborati esclusivamente con la plastica raccolta e riciclata dai nostri mari, lancia un bellissimo messaggio: i giovani sono pronti a raccogliere le sfide del futuro e trasformare quello che è scarto, quello che è brutto, in bellissime opere d’arte che aiutano l’ambiente, un valore riconosciuto dalla Costituzione italiana a partire dalla riforma del titolo V del 2001. Come Istituzioni siamo pertanto chiamati ad assumere l’ambiente come obiettivo guida nella nostra attività: la tutela dell’ecosistema è il fondamento imprescindibile che sostiene la vita umana sul nostro pianeta e per questo va protetto ad ogni costo”.

“Questo bellissimo progetto – interviene Gloria Mazzi – è stato realizzato con cura e intensa attività dei nostri ragazzi in questo anno cosi difficile ha un maggiore plauso da parte di tutti noi Lions per averlo concretizzato, un grazie sentito da parte mia in quanto presidente di zona, nella speranza che questo percorso iniziato insieme possa continuare anche nei prossimi anni”.

Al concorso hanno aderito le classi 3A, 3B e 4B del Liceo Artistico, e gli studenti hanno realizzato opere elaborate con materiali di recupero plastici, elettronici, tessuti, proprio per alzare la voce sui danni arrecati al mare e al suo habitat dalle tonnellate di rifiuti che vengono riversate in acqua. Poiché non era possibile far uscire gli studenti dal contesto scolastico, questi hanno operato come liberi professionisti, lavorando in maniera autonoma, con il supporto di docenti e professionisti esterni alla scuola che, in streaming, li hanno seguiti nelle loro progettazioni e produzioni attorno al tema ormai inderogabile della sostenibilità ambientale.

Inoltre, proprio nell’ottica della multidisciplinarietà anche tra indirizzi artistici diversi dello stesso istituto, sono stati coinvolti, grazie alla docente Gloria Mazzi, anche gli studenti della classe terza del Liceo Musicale Bianciardi. Nel progetto del PCTO del professore Lorenzo Pezzella, ovvero “Musica in rete”, insieme al loro tutor esterno Riccardo Cavalieri, che ha composto il brano “The sea”, hanno suonato e registrato lo stesso che sarà utilizzato come colonna sonora delle mostre dei pesci che verranno allestite.

Un lavoro dunque di grande trasversalità e creatività che, attraverso l’arte e la bellezza, vuole fare bene alla natura.