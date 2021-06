La Ginnastica Grosseto sbanca San Marino: medaglie a ripetizione al nazionale Opes

GROSSETO – Generoso bottino di medaglie per la Asd Ginnastica Grifone al Campionato Nazionale Opes di ritmica, svoltosi a San Marino.

In Cat. Start Allieve e Junior le protagoniste tra le Allieve Elite Emma Cotogni (oro al Corpo Libero), tra le Allieve Base Irene Battisti, Carlotta Gronchi, Giulia Laura Norgini (oro al Corpo libero), Serena Cirocco (bronzo al Corpo Libero), Sofia Favilli (oro al cerchio anno 2007) e Vittoria Bianchi (oro al cerchio anno 2008).

Nella categoria Open argento per Alice Goracci (cat Esordienti) e per Sabina Sachsenmayer (cat Allieve). Nella cat Open Junior Melissa Maggio e Giulia Tasselli conquistano l’oro a pari merito nella specialità cerchio. Inoltre Medaglia d’argento per Giulia Tasselli alle clavette , per Melissa Maggio al nastro. Argento al cerchio cat Junior Elite per Nicole Bonadonna. Nella coppia palla-nastro vincono l’argento Nicole Bonadonna e Margherita Mammoliti.

Nella cat Pre Agonistica Allieve debuttano alla grande Elisa Favilli e Gaia Scorza che vincolo la medaglia d’argento con la coppia 2 cerchi e un bronzo entrambe con l’esercizio individuale al corpo libero; fra le Senior Alice Duchi vince un bellissimo argento alla palla e un sesto piazzamento alle clavette.

Nella giornata di gara relativa ai settori agonistici in cat LA-A2 Nicole Borracelli vince un bronzo e Manuela Bindi si laurea Campionessa Italiana . Nella specialità Coppia in cat LB-BASE Campionesse Italiane Manuela Bindi e Nicole Borracelli, in cat LB-OPEN Campionesse Italiane Gemma Battistini e Cecilia Modanesi e vicecampionesse Marzia Bellini e Anamaria Drula. In cat LB-A4 argento per Elena Falciani. In LB- J1 argento per Ginevra Benedetti e in LB- J3 ancora un argento per Ana Maria Drula. Nicole Colucci si laurea Campionessa Italiana in cat LC-A3 e Lucia Caselli in cat LC- A4 ottiene il quarto posto.

Esperienza conclusa in bellezza per la Ginnastica Grifone, con la conquista di 3 splendide medaglie. Nella Cat LC J3 vince un bronzo Marzia Bellini, nella Cat LC Senior conquista un bellissimo argento Gemma Battistini e nella Cat LD Senior vince un meritatissimo oro e il titolo di Campionessa italiana Cecilia Modanesi .