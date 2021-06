Il padre di Federico Regoli: «Ringrazio il sindaco. Una fatalità mi ha portato via mio figlio»

ROCCASTRADA – «Voglio ringraziare il sindaco e tutta la comunità di Roccastrada che ci sono vicini in questo momento della nostra vita» a parlare è Giorgio Regoli, padre di Federico, l’uomo morto qualche giorno fa mentre lavorava sulla ciclabile a Castiglione della Pescaia.

«La comunità sta raccogliendo soldi per la nostra famiglia, e voglio ringraziare tutti per la sensibilità dimostrata di fronte ad un evento, un fatto, che non avrebbe mai dovuto succedere, una terribile fatalità che me l’ha portato via».