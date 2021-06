GROSSETO – E’ un’altra bella giornata di sole, pur con temperature ancora non particolarmente calde, quella attesa per venerdì 4 giugno in provincia di Grosseto.

Cielo sereno fin dal mattino e tiepido vento debole, o moderato, direzione sud ovest: non sono comunque attese raffiche superiori a 15 chilometri orari.

Passando alle temperature possibile un ulteriore e leggero aumento delle massime, attese nel capoluogo attorno ai 28 gradi, con minime stabili sui 13 gradi.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui