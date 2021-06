Il Comune cerca associazioni per fare attività ricreative sulle spiagge

GROSSETO – Il Comune di Grosseto, settore Risorse Umane e Sistemi Informativi, raccoglie manifestazioni di interesse per la realizzazione di spazi da dedicare ad attività ludico-ricreative nei seguenti tratti di spiaggia libera a Marina di Grosseto: area posta fra la concessione demaniale marittima del “Bagno Tropical” e quella del “Bagno La Bussola”, di 211,60 metri quadrati; area posta fra la concessione demaniale marittima del “Bagno Moby Dick” e quella del “Bagno Tre Stelle” di 360 metri quadrati; area posta fra la concessione demaniale marittima del “Bagno Moby Dick” e quella di un’area concessionata per posa ombrelloni di 500 metri quadrati.

Lo scopo è di attrezzare, per la stagione balneare 2021, aree ludico-ricreative ad accesso totalmente libero e gratuito per tutti, al fine di arricchire l’offerta turistica della frazione; al presente avviso possono partecipare solamente associazioni senza fini di lucro.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse in busta chiusa, entro le ore 12 del 10 giugno 2021 al Protocollo generale del Comune in Piazza Duomo 1 e indirizzata al “Servizio Cultura e Turismo”, riportante all’esterno la dicitura “Aree ludico-ricreative sull’arenile di Marina di Grosseto”.

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta al funzionario responsabile del servizio Cultura e Turismo all’indirizzo roberto.lorenzi@comune.grosseto.it – tel. 0564 488882. Il bando è consultabile al link https://new.comune.grosseto.it/web/amministrazione-trasparente-page/le-gare-di-appalto/.