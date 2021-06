Grazie ai giovani rinasce la Finoria. Riapre anche lo storico “Baracchino”

GAVORRANO – Piano piano, ma neanche troppo, il parco della Finora sta tornando al suo vecchio splendore.

Grazie ai giovani della Nuova Proloco gavorranese l’amato parco del capoluogo sta tornando un luogo dove poter trascorrere delle fresche giornate all’ombra dei castagni. Con uno sforzo comune tra l’associazione, l’amministrazione comunale e il contributo della Vab per alcuni lavori, i volontari hanno messo in sicurezza le piante, ripulito le aree verde, risistemato il campo da tennis e infine riportato alla luce e reso operabile lo storico bar il “Baracchino” dopo oltre dieci anni dalla sua chiusura.



È senz’altro un motivo per festeggiare per tutti e, infatti, il “Baracchino” sarà inaugurato questa domenica, 6 giugno a partire dalle ore 15 e la Proloco invita tutti a partecipare.