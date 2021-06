Gli studenti grossetani di nuovo giudici ausiliari ai nazionali di atletica

GROSSETO – Continua l’esperienza formativa di PCTO, ex Alternanza Scuola Lavoro, dei giudici ausiliari del liceo scientifico sportivo ai campionati Italiani di atletica leggera Juniores e Promesse, in programma a Grosseto. Come ogni anno Grosseto è teatro di alcune manifestazioni di assoluto rilievo locale, nazionale ed internazionale che si disputeranno nella pista e nelle pedane dello stadio Zecchini e di altri campi della Provincia.

Perché ciò si possa realizzare, occorrono persone che siano in grado di impegnarsi anche nel compito, comunque delicato e particolare, del giudice di gara di atletica leggera.

Gli alunni della 4^ G dell’IIS “P. Aldi” sezione Liceo Scientifico Sportivo di Grosseto parteciperanno, per la seconda volta, in qualità di Giudici di Gara Ausiliari ai Campionati Italiani di Atletica Leggera Juniores e Promesse, in programma a Grosseto, presso lo Stadio Carlo Zecchini, in data 11-12-13 giugno p.v. Già lo scorso 18-19-20 settembre 2020 avevano avuto occasione di collaborare. Questa attività, per la quale i ragazzi sono stati richiesti dal Comitato Organizzatore dei Campionati, è la naturale prosecuzione del Progetto P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola Lavoro) avviato lo scorso anno scolastico 2019/2020 e interrotto a causa dell’emergenza Covid 19. La bella esperienza, che i ragazzi del Liceo Sportivo stanno vivendo, li ha visti protagonisti anche il 21 aprile 2021 alla Manifestazione di ripresa attività FIDAL organizzata allo Stadio Carlo Zecchini di Grosseto e al Meeting Internazionale di Castiglione della Pescaia che si è svolto il 19 maggio p.v.

Alle attività di Giudice di Gara Ausiliario i ragazzi operano sempre in assoluta sicurezza con tutti i protocolli Anti Covid messi in atto. La partecipazione a manifastazioni così importanti, dove i liceali sono stati chiamati a dare il loro contributo, è stata resa possibile grazie alle sinergie e all’impegno messi in atto dal Dirigente Scolastico del Polo Aldi dott. Roberto Mugnai, dal GGG/FIDAL Grosseto nella persona del Fiduciario sig.ra Lia Bellucci, dal CP/FIDAL Grosseto nella persona del Presidente sig.ra Elisabetta Artuso e del Presidente del Comitato Organizzatore dei Campionati Italiani di Atletica Leggera Juniores e Promesse Sig. Adriano Buccelli. Durante il corso di formazione per Giudice Ausiliario di Atletica Leggera gli alunni sono stati seguiti dal GGG/FIDAL Grosseto e successivamente tesserati come Giudice Ausiliario di Atletica Leggera. Si ringraziano i docenti di Scienze Motorie e Sportive dell’IIS “P. Aldi” sezione Liceo Scientifico Sportivo di Grosseto che hanno coordinato i ragazzi e collaborato alla buona riuscita del progetto.