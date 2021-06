Giovanni Gentili è il nuovo presidente dell’Unione dei comuni Colline del Fiora

PITIGLIANO – Il Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani delle Colline del Fiora ha eletto come nuovo presidente il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili, che subentra al presidente uscente Pierandrea Vanni, primo cittadino di Sorano.

Come previsto dallo Statuto il presidente viene eletto ogni anno a rotazione tra tutti i sindaci dei Comuni aderenti all’Unione: Pitigliano, Sorano e Manciano.

“Sono stato presidente dell’Unione il primo anno di questo mandato amministrativo e lo sono di nuovo in questo ultimo anno – commenta Giovanni Gentili, sindaco di Pitigliano e neo presidente dell’Unione Colline del Fiora – ho l’onore di aprire e chiudere un percorso importante che ci ha visto protagonisti. È una bella sfida gestire oltre alla struttura comunale, quella dell’Unione, dalla quale dipendono tutta una serie di servizi importantissimi, che possono incidere positivamente e concretamente sullo sviluppo economico dei nostri territori e sulla qualità della vita delle persone che vi risiedono: penso ai lavori sulle strade, alla forestazione e all’antincendio, ma anche ai lavori di bonifica che sono fondamentali”.

“La mia sarà una presidenza nel segno della continuità con chi mi ha preceduto in questi anni – prosegue il neo presidente Giovanni Gentili – ringrazio il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni, per aver gestito l’Unione in un periodo così delicato come quello della pandemia. In questi 5 anni insieme ai sindaci di Sorano e Manciano abbiamo portato avanti un profondo percorso di rinnovamento all’interno dell’Unione delle Colline del Fiora, partendo dalla necessità di razionalizzare le spese a seguito dei tagli strutturali dei finanziamenti previsti per questo Ente sovracomunale. In accordo con la Regione abbiamo messo in atto una decisiva riorganizzazione della macchina amministrativa, che oggi ci ha permesso di avere l’Unione a regime, che funziona bene erogando i servizi nel modo corretto a beneficio di tutte le comunità delle Colline del Fiora: Pitigliano, Sorano e Manciano.”