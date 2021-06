Dalle Mura a Montepescali, primato in ghiaccio per Grancia dopo la terza sessione

GROSSETO – Claudio Nottolini per la squadra di Grancia, consolida il primato in classifica a squadre, vincendo alla grande la terza sessione della manifestazione “Dalle Mura a Montepescali” ad handicap, con il tempo di 17’21 poi ricalcolato in base all’età e sceso drasticamente a 14’20. Come per le altre due prove, dove si imposero Angela Mazzoli e Michele Checcacci, il percorso è stato ricavato sulle Mura Medicee di Grosseto. Al secondo posto Roberto Bordino per la squadra di Casalone, che fermava il cronometro dopo 17’59 e ricalcolato in 15’11. Al terzo posto per la squadra di Barbanella, si è piazzava Bruno Dragoni con il tempo di 17’22, poi ricalcolato in 15’21.

Come detto a guidare la classifica a squadre è Grancia con il tempo di 43’28, dopo le prove di Cretella-Carbonari e appunto Nottolini, sulla compagine di Barbanella, Mazzuoli-Tanganelli A.- Dragoni, che ha chiuso le tre prove dopo 45’36. Al terzo posto la squadra di Pollino, Colombo-Zuppardo-Cheli, con 47’33. L’esito della manifestazione, dopo la quarta sessione, ovvero la scalata di 3 chilometri di salita che da Braccagni porta a Montepescali, quando partirà il quarto e ultimo frazionista. La somma finale dei tempi realizzati dai quattro componenti delle diciannove squadre, sancirà l’ordine di arrivo finale. Il Marathon Bike di Grosseto, società organizzatrice dell’evento con Avis, supportato dalla Banca Tema e autocarrozzeria Carcenter di Leonardo Tiribocchi, con il patrocinio del Comune di Grosseto è impegnato a certificare il tempo di ogni podista, uno ad uno, giorno dopo giorno.

Questa la classifica della terza sessione con i tempi ricalcolati in base all’età, dal quarto al diciannovesiomo: Riccardo Mililotti , Cittadella (16’30), Luigi Cheli, Pollino ( 16’34), Riccardo Checcacci, Nomadelfia, (17’23), Enrico Bertarelli, Commendone, (21’21), Moreno Giovannelli Alberino (17’31), Roberto Rossi, Acquisti, (17’47), Antonio Ruotolo, Sugherella, (17’48), Antonio Guerrini, Casalecci, (17’54), Vittorio Mongili, Bottegone, (18’05), Marco Benci, Principina, (18’43), Emilio Petrella, Pratini, (19’27), Bischeri Paolo, Alberese ( 19’36), Guido Marini, Stacciole ( 19’55), Gian Luca Bisconti, San Martino, (23’34), Luigi Sergio, Istia (23’42), Luca Morini, Barbaruta (25’01).