Chiara Marchetti è la nuova presidente della Commissione delle Politiche di Genere di Follonica

FOLLONICA – Il Comune di Follonica ha una nuova commissione per le Politiche di Genere: ieri mattina nei locali della segreteria comunale si è svolta la votazione che ha portato all’elezione della presidente Chiara Marchetti. La commissione per le Politiche di Genere del Comune di Follonica è composta da Claudia Salaris, Luisa Ruggiero, Laura Pacini, Francesca Fusco, Sara Scalici, Francesca Peruzzini, Barbara Pocobelli, Giuseppina Rivolta, Renata Paolucci, Lilia Bucciarelli, Valentina Del Dottore, Francesca Pietra Caprina, Desiré Romano, Gianluca Quaglierini, Lucia Morvillo, Eleonora Di Buduo, Flora Iole Poli, Beatrice Bonetti, Sara Martellacci, Federica Vinciarelli, Silvia Manganelli, Iacopo Camerini, Cinzia Gravina, Sabrina Gaglianone, Michela Belli, Anna Coluccino e Cinzia Canneri.

I membri della Commissione hanno tutti competenze ed esperienze in materia di differenze di genere e pari opportunità.

«A nome dell’Amministrazione Comunale – dice il sindaco Andrea Benini – auguro un sincero buon lavoro alla nuova presidente Chiara Marchetti e a tutta la Commissione delle Politiche di Genere di Follonica. Il loro lavoro è importante e sono certo che ognuna o ognuno di loro saprà valorizzare con le proprie competenze i progetti futuri».

«Finalmente Follonica ha una sua commissione operativa – dice l’assessore alle Politiche di Genere Francesco Ciompi – Alla nuova presidente Chiara Marchetti vanno i miei complimenti e il mio in bocca al lupo. Ho avuto modo di conoscere la commissione nei primi due incontri fatti e sono rimasto molto colpito dall’entusiasmo e dalle grandi competenze di ognuna e ognuno di loro».