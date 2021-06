Centro giovani, si cercano due figure per la gestione: ecco come fare domanda

PIOMBINO – C’è tempo fino alle ore 12 di venerdì 11 giugno per presentare le domande di partecipazione ai concorsi per l’assunzione di due figure professionali che gestiranno il Centro Giovani; i bandi riguardano due istruttori direttivi, categoria D, uno con profilo professionale in ambito psicologico e l’altro in ambito formativo.

Il bando e il modulo da compilare sono disponibili sul sito di Sgs a questo link: https://www.societagestionefarmacie.it/reclutamento-del-personale/

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata seguendo il Modello A) allegato al bando, e dovrà essere presentata esclusivamente tramite: raccomanda A/R, all’indirizzo S.G.S. srlu Via Ferruccio n. 4 – 57025 Piombino o tramite PEC all’indirizzo sgspiombino@toscanapec.it.

Per informazioni sulle procedure di selezione è possibile rivolgersi alla Società S.G.S. dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30, chiamando lo 0565 63386 o inviando una e-mail a sgspiombino@toscanapec.it.