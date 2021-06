Bbc Grosseto senza Sosa e Marquez per la sfida con l’imbattuta San Marino

GROSSETO – Il Bbc Grosseto Ecopolis sfida sabato alle 15 e alle 20 allo stadio Serravalle il San Marino vice campione d’Italia. Il duello tra i grossetani e i rappresentanti della piccola repubblica è il match clou della terza giornata di serie A. I locali, guidati da Doriano Bindi, sono imbattuti con 4 vittorie, i ragazzi di Jairo Ramos Gizzi sono secondi ad una partita di ritardo.

L’Ecopolis dovrà rinunciare ai lanciatori stranieri Kevin Sosa e Angel Marquez, che dovrebbero rientrare fra quindici giorni ed anche all’esterno Francesco Faccendini. Il capitano Andrea Sgnaolin, infortunato a Lastra a Signa, è nella lista dei convocati ma potrebbe iniziare la gara come battitore designato. Regolarmente al suo posto in terza base Riccardo Gentili. Al completo la formazione del San Marino. Lanciatori partenti: De Raffaele e Quevedo per la T&A; Cozzolino e Amoroso per il Bbc Ecopolis.

“Il San Marino è la testa di serie – ha detto l’interbase Riccardo Ferretti – viene vista come una squadra quasi irraggiungibile. Questo ovviamente non vuol dire che noi partiamo battuti. Vogliamo mostrare quello che sappiamo fare. Siamo noi quelli senza pressione, non abbiamo nulla da perdere contro un gigante e questo gioca a nostro vantaggio. Dobbiamo giocare il nostro baseball, senza dover dimostrare niente”.

Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Firenze Viola Super Sport, canale 196 del digitale terrestre. Commento di Stefano Ballerini.

Il programma del 3° turno. Sabato T&A San Marino-Ecopolis Grosseto; domenica Fiorentina-Panamed Lastra a Signa.

Classifica: San Marino 1000 (4-0); Ecopolis Grosseto 750 (3-1); Fiorentina 250 (1-3); Panamed Lancers 0 (0-4).