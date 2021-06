Le pattinatrici del Cus Albina nella top ten della federazione

ALBINIA – Ottime prestazioni per le atlete del Cus Albinia che hanno partecipato ai Campionati Nazionali di Federazione a Bologna per la disciplina degli obbligatori.

Nella categoria Juniores hanno gareggiato le pattinatrici Asia Tafani e Lucrezia Zago (in foto) eseguendo egregiamente tre esercizi e conquistando rispettivamente la sesta e decima posizione. Una prestazione con la quale si sono aggiudicate un posto tra la Top Ten nazionale.

Per la categoria Cadetti in pista Giorgia Fiori e Chiara Totino, anche loro con un’ottima performance. Anche per loro, impegnate in ben quattro esercizi, un 12esimo e 16esimo posto tra le molte atlete in gara.

Nonostante l’anno difficile dovuto alla pandemia le atlete del Cus Albinia hanno dimostrato ancora una volta di lavorare con impegno.