Incidente stradale: auto finisce in fossa, donna trasferita in ospedale

SCARLINO – Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale del Puntone, tra Bagno di Gavorrano e Scarlino.

Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia municipale di Scarlino, intervenuta sul posto, la sua auto è finita nel fosso. La conducente, la quale aveva perso il controllo del mezzo, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasferita in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco.