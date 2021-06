Vaccini, la Toscana accelera a apre anche agli “over 16”: tutte le info, gli open day, le date e i consigli

GROSSETO – Nelle ultime settimane la Toscana viaggia ad un media di circa 215mila dosi somministrate e la lunga corsa alla vaccinazione di massa con l’obiettivo di raggiungere l’immunità di gregge prima possibile ha subito un’accelerazione importante nell’ultimo periodo.

Il mese di maggio ha rappresentato una svolta decisiva nella campagna vaccinale tanto che si è passati dalla vaccinazione degli ultraottantenni a quella per i 40enni. Da ieri, 1 giugno, sono state aperte le prenotazioni per i trentenni, e la Regione ha lanciato nuove iniziative per nuovi sposi e anche per i maturandi.

Ma andiamo per gradi e vediamo i calendari completi con le ultime novità ricordando a tutti che per poter prenotare il proprio turno di vaccino la via maestra rimane sempre il portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home. Quattro sono i vaccini utilizzati: Pfizer Biontech, Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson.

Over 16 – dal 7 giugno – Tra le novità più importanti dei prossimi giorni c’è quella che riguarda tutti gli over 16. Dal 6 giugno la Toscana aprirà la prenotazione per tutti, dai 16 anni in su, senza più distinzioni di età.

Maturandi (ragazzi che sosterranno l’esame di maturità) – dal 5 giugno – Da sabato prossimo 5 giugno i ragazzi che dovranno affrontare l’esame di maturità nei prossimi giorni potranno prenotare sul portale della Regione il loto turn di vaccinazione.

Sposi – dall’1 giugno – I futuri sposi toscani potranno vaccinarsi, da domani basterà chiamare il numero 055 9077777 (attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle 16) e comunicare i propri dati. In seguito le ASL richiameranno per fornire la data della prenotazione, il giorno del vaccino sarà necessario portare con sé copia delle pubblicazioni.

Over 30 – Ecco tutta l’agenda per i trentenni:

martedì 1 giugno per i nati negli anni 1982 e 1983 (i 39 e 38enni)

mercoledì 2 giugno per i nati negli anni 1984 e 1985 (i 37 e 36enni)

giovedì 3 giugno per i nati negli anni 1986 e 1987 (i 35 e 34enni)

venerdì 4 giugno per i nati negli anni 1988 e 1989 (i 33 e 32enni)

sabato 5 giugno per i nati negli anni 1990 e 1991 (i 31 e 30enni)

Open day in provincia di Grosseto riservati agli “over 60” con vaccino Pfizer – Ecco il calendario con tutti gli appuntamenti di vaccinazione libera anche senza prenotazione, riservati a tutte le persone con un’età compresa tra i 60 e i 69 anni con vaccino Pfizer.

• Mercoledì 2 giugno: Albinia – ristorante Attimi: 100 dosi (16-20)

• Giovedì 3 giugno:

Casteldelpiano – discoteca Kronos: 100 dosi (20-23)

Follonica – Fonderia: 100 dosi (20-23)

Grosseto – Multisala: 200 dosi (20-23)

• Venerdì 4 giugno

Grosseto – Multisala: 200 dosi (8-14).

Open day in provincia di Grosseto riservati agli “over 40” vaccino Astrazeneca – Ecco il calendario con tutti gli appuntamenti di vaccinazione libera anche senza prenotazione, riservati a tutte le persone “over 40” con vaccino Astrazeneca.

• Venerdì 4 giugno Grosseto Multisala Aurelia Antica dalle 20 alle 23 (200 dosi);

• domenica 6 giugno Grosseto Multisala Aurelia Antica dalle 8 alle 14 (400 dosi) Follonica Fonderia 1 dalle 8 alle 14 (200 dosi).

Prenotazione Last Minute – Attiva dal 30 maggio, ogni sera sul portale della Regione si può prenotare, senza doversi cancellare da eventuali altre prenotazioni per poter fare il vaccino nelle successive 24 ore.