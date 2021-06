Si sente male in spiaggia: interviene Pegaso

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Aggiornamento ore 13.41: Il personale sanitario della Croce rossa di Castiglione della Pescaia è arrivato alla Bau beach e con un gommone è stato portato vicino alla casa Rossa e da qui il paziente, 68 anni, è stato caricato su Pegaso per essere trasferito in ospedale.

News ore 13.16: Un uomo si è sentito male mentre si trovava in spiaggia, tra la zona delle Marze e della Casa rossa, al confine tra i comuni di Castiglione della Pescaia e di Grosseto.

Sul posto è intervenuta la Croce rossa di Castiglione della Pescaia e, visto il luogo impervio e difficile da raggiungere, si è alzato in volo anche Pegaso per il recupero dell’uomo e il suo trasferimento in ospedale.

Notizia in aggiornamento