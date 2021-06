Polisportiva Barbanella Uno, buone prestazioni per le giovani Mellini e Donadelli

GROSSETO – Crescono ancora le giovani pattinatrici della Polisportiva Barbanella Uno. Al campionati nazionale Fisr per la specialità obbligatori a Bologna, per la categoria Cadetti il team grossetano è sceso in pista con Benedetta Mellini che ha effettuato una decorosa prova e ottenuto un buon piazzamento; per la categoria Juniores l’atleta Pasquini Aurora conquista un quinto posto di valore e per la categoria Seniores Alessia Donadelli conquista la medaglia di bronzo.

Gare difficili, piene di ansia, lontane dalle piste da tempo e l’emozione è stata protagonista, ma sono state concentrate fino all’ultima esecuzione. La dirigenza ringrazia infinitamente le atlete e le insegnanti Francesca Paolillo, Sara Gemignani e Giulia Fornai per l’impegno profuso durante gli allenamenti e per i risultati ottenuti.