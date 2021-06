Incidente stradale: quattro feriti, due gravi. Strada chiusa

MANCIANO – Ci sono quattro persone ferite in un incidente avvenuto questa sera tra i comuni di Manciano e Farnese, al confine tra la Toscana e il Lazio.

L’incidente è avvenuto in località Ponte San Pietro. Quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali in maniera grave. Sul posto l’elisoccorso Pegaso, due ambulanze, un’automedica e i carabinieri. La strada provinciale 32 è chiusa al traffico da Manciano in direzione Viterbo.