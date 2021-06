SCARLINO – Un uomo in sella alla propria Vespa è rimasto ferito in un incidente avvenuto questo pomeriggio, alle 15.30 in Pian d’Alma. Sembra che l’uomo abbia fatto tutto da solo.

Si è alzato in volo anche Pegaso ma l’uomo, una volta soccorso dal personale medico del 118, è stato trasferito in ospedale. Sul posto la Polizia municipale di Scarlino.