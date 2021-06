Gli Under 17 del Grifone non sbagliano un colpo, Carrarese ko nel posticipo

ROSELLE – Vittoria casalinga degli Under 17 biancorossi, che si impongono per 2-0 sulla Carrarese nel posticipo della prima giornata del girone di ritorno. Primo tempo tirato, con gli ospiti che rispondono ai padroni di casa attacco su attacco, ma senza grandi occasioni a rete. Nella ripresa i maremmani sbloccano il risultato al 10’ da calcio d’angolo, con colpo di testa vincente di Cargiolli. Il team di Consonni continua a spingere e al 32’ arriva il raddoppio di Bifini, un eurogol su rovesciata imprendibile per Ragonesi. Finale con qualche accenno di nervosismo, con il risultato che rimane invariato.

Sconfitta per 3-1 degli Under 14 di mister Corti nel test match contro l’Empoli. Buona partenza dei biancorossi che già al 5′ passano in vantaggio con Zauli e continuano a creare gioco più dei rivali; bella chance per Belletti che però viene fermato da Battisti prima di calciare davanti al portiere; buona anche la prestazione della difesa, Massellucci incluso. Nella ripresa, pareggio degli azzurri dopo neanche un minuto di gioco, complice un retropassaggio di Capoduri che non si intende con il subentrato Ennached. L’Empoli aumenta la pressione e al 5′ passa in vantaggio con Bettazzi: azione da destra verso sinistra ed entrata in area a freddare il portiere in uscita. Altre occasioni per i locali, con Ennached che stavolta dice di no. Al 15′ un dolore alla spalla costringe Capoduri a lasciare il match: gli unionisti rimangono in dieci, non potendo fare più sostituzioni. Al 25′ terza rete empolese dopo una splendida azione sulla sinistra, con cross a centro area a trovare Pezzano che insacca all’angolo alla destra del portiere. Il team di Corti prova a reagire e alla mezz’ora esulta per il gol di Poccia servito da Colledan, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

UNDER 17: US GROSSETO-CARRARESE 2-0

GROSSETO: Comi, Loffredo, Falconi, Bruni, Veronesi, Trombini, Cargiolli, Di Meglio, Bifini, Pomi, Galli. A disposizione: nadalin, Sonnini, Massa, D’Amor, Affabile, Bardi, Gamberi, Conti, Stefi. All. Consonni.

CARRARESE: Ragonesi, Santochirico, Iacob, Tognocchi, Faconti, Bianchi, Grasso, Guidi, Bertoloni, Baldecchi, Scaletti. A disposizione: Pennacchi, Magoni, Muracchioli, Carpentieri, Branca, Bologna, Zaccagna, Negri, Giovannoni. All. Ratti.

ARBITRO: Lachi di Siena; assistenti Sbordone e Stella di Grosseto.

RETI: 10’ st Cargiolli, 32’ st Bifini.

UNDER 14: EMPOLI-US GROSSETO. 3-1

EMPOLI: Glieli, Bergantino, Xeka, Guarducci, Bombardieri, Calamai, Battisti, Bagnoli, Massaro, Bettazzi, Vichi. A disposizione: Mugnaini, Bardini, Lupi, Pezzano, Pratelli, Rosselli. All. Giraldi.

GROSSETO: Massellucci (1’ st Ennached), Manu (11’ st Magnani), Galli (14’ st Coppola), Giangreco (5’ st Poccia), Capoduri, Amoroso, Stefani (5’ st Turbanti), Colledan, Belletti, Zauli (14’ st Giochi), Attilio (5’ st Bindi). A disposizione: Esposito, Tana. All. Corti.

ARBITRO: Lisi di Empoli.

RETI: 5’ Zauli, 1’ st (aut.) Capoduri, 5’st Bettazzi, 25’ st Pezzano.

NOTE: ammonito Colledan.