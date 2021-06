FOLLONICA – «Insieme all’Anpi abbiamo celebrato il centenario della nascita della partigiana Norma Parenti, una delle 19 donne medaglia d’oro al valore militare del nostro Paese. Quello di ieri per noi è stato un modo per celebrare con un po’ di anticipo il #2Giugno perché oggi purtroppo, a causa della pandemia, non ci saranno celebrazioni ufficiali» a dirlo in sindaco di Follonica, Andrea Benini.

«Fino a due anni fa nel giorno della festa della Repubblica abbiamo sempre consegnato la cittadinanza italiana simbolica a tutti i ragazzi e le ragazze stranieri di terza media residenti a Follonica. Una cerimonia emozionante, che si svolgeva in teatro, insieme a insegnanti studenti e studentesse che condividevano la consegna del tricolore, della Costituzione Italiana e la lettura del giuramento alla Repubblica, semplicemente come una cosa gioiosa, bella e giusta».

«Ci torneremo in teatro il prossimo anno, per ribadire l’importanza della legge di riforma sullo ius soli e ius culturae, cioè il diritto di cittadinanza al minore straniero che ha compiuto un ciclo di studi in Italia. Chi nasce in ltalia, chi ha imparato a camminare in Italia, a dire le prime parole, a giocare a pallone o a ballare, chi ha imparato a crescere, a studiare, a lavorare nel nostro Paese, deve essere riconosciuto per quello che è: un cittadino italiano. Non si costringa nessuno a essere straniero nella sua terra. Buona festa della Repubblica a tutti e tutte» (le foto sono di Giorgio Paggetti).