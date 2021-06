Dimentica di pagare 10 centesimi e viene multata di 100 euro: un altro caso. Forse un errore?

FOLLONICA – Dopo il caso che abbiamo pubblicato qualche giorno fa, di una persona costretta a pagare 100 euro per non aver pagato 10 centesimi di una multa, ci scrive un’altra lettrice con un caso analogo. Nel suo caso la multa da pagare è lievitata a 110,60 euro.

Leggi anche ztl Paga la multa ma dimentica 10 centesimi. Dovrà pagare 100 euro

«Il fatto che tutti questi errori di 10 centesimi succedono con il comune di Follonica mi fa insospettire che l’errore non sia del tutto imputabile al cittadino (magari le cifre erano indicate nella quietanza di pagamento o erano scritte nel verbale da qualche parte?)» si chiede la lettrice Simona Zanaboni, di Massa Marittima.

«Nel 2019 sono passata per la Ztl di Follonica e “giustamente” sono stata sanzionata, così ho pagato l’importo di 72,00€ entro i canonici cinque giorni, ma dopo quasi tre anni (avviso del 10/05/2021) mi è arrivato da pagare 110,60 euro per aver dimenticato 10 centesimi (da 0,10€ a 110,60€ in meno di tre anni). Mi sono così recata al comando di polizia municipale per chiedere spiegazioni, ho parlato con il responsabile, al quale ho chiesto di applicare il buon senso, ma mi è stato risposto che “non stiamo parlando di 10 centesimi, ma di ben 110,60€”. Così ho dovuto pagare, altrimenti dopo il 31/05 la pratica sarebbe proseguita per l’Agenzia delle Entrate».

«Sicuramente l’obiettivo non è quello di educare il cittadino a determinati comportamenti ma semplicemente quello di “voler far cassa”, aggiungo anche che personalmente non credo che questo sia il momento migliore per togliere ancora denaro ai cittadini in un periodo come quello che stiamo vivendo».