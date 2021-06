Vaccini, avanti con i ragazzi: da sabato si parte coi maturandi

FIRENZE – “La Toscana non lascia indietro i giovani, anche i maturandi potranno prenotare il proprio vaccino, perché credo fermamente nel valore dell’istruzione e la scuola in presenza per la Toscana è stata e sarà sempre una priorità”, ad annunciarlo è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Da sabato 5 giugno, sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/, anche i ragazzi che stanno per diplomarsi potranno prenotare la vaccinazione anti-Covid.