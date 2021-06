Torna il camp con la Fiorentina in casa della Virtus Maremma

RIBOLLA – La Fiorentina torna in Maremma e, grazie agli ormai solidi rapporti con la società viola, dal 12 al 16 luglio presso gli impianti sportivi di Ribolla si rinnova l’esperienza del Fiorentina Camp, le vacanze per cuori viola che combinano gli allenamenti condotti da uno staff tecnico di Fiorentina con tante altre attività coinvolgenti in un’atmosfera sana e spensierata, bambine e bambini, ragazzi e ragazze, potranno migliorare le loro capacità calcistiche e stare insieme in allegria.

Al Fiorentina Camp possono partecipare tutti i ragazzi dai 6 ai 15 anni di età che amano il calcio e desiderano vivere una settimana da protagonisti con allenatori selezionati, accompagnatori esperti e tanti nuovi compagni di avventura. Il Camp ufficiale di ACF Fiorentina prevede la presenza di allenatori del settore giovanile viola e di personale specializzato della società Virtus Maremma, società affiliata premium.

La quota di partecipazione comprende oltre allo stage, pranzo, merenda e Kit Kappa-Fiorentina composto da due completi di allenamento con maglia, pantaloncini e calzettoni, una maglia per il tempo libero, cappellino e zainetto

Gli stage di calcio vogliono essere prima di tutto un momento di convivenza, di aggregazione, giornate piacevoli e divertenti, obiettivi da raggiungere attraverso un lavoro tecnico serio ed intenso, con una attenzione educativa nei confronti dei ragazzi durante la giornata.

Gli allenamenti seguono una traccia ben definita dallo staff tecnico della Fiorentina nella quale le proposte tecnico-tattiche aumentano di difficoltà in modo da permettere ai ragazzi di misurarsi serenamente, con i compagni e con le loro stesse capacità.

Le sedute di allenamento sono previste tutte le mattine e pomeriggi della settimana con un obiettivi specifici non dimenticando l’importanza dell’aspetto ludico e dell’intrattenimento di tutti i partecipanti.

Il “Fiorentina Camp” si svilupperà con la formula Daily su base giornaliera che non prevede il pernottamento, le attività sportive e giochi guidati da uno staff di professionisti formati dalla Fiorentina per garantire a tutti i partecipanti la possibilità di vivere un’esperienza educativa e ricreativa “certificata” dalla Società Viola.

Le attività verranno svolte nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza previsti in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria Covid 19.

Per iscriversi 3333268346, 3703693350 oppure scrivere a virtusmaremma@gmail.com