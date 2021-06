Ospedale Misericordia: presto un nuovo attraversamento pedonale

GROSSETO – La giunta comunale di Grosseto ha approvato il Piano esecutivo per la realizzazione di un attraversamento pedonale con canalizzazione in corrispondenza dell’ingresso all’Ospedale Misericordia, lato Obitorio.

“Il progetto – dice il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – rientra nel quadro più generale definito dal Pums per la viabilità della zona della struttura ospedaliera, dotata di un nuovo percorso ciclabile per raggiungere Roselle, oggi in via di completamento e opera di grande rilevanza per il collegamento del centro urbano alle frazioni. L’attraversamento pedonale andrà quindi a rafforzare ulteriormente i provvedimenti presi in questi anni per la viabilità, agendo anche in termini di sicurezza – oltre che per i ciclisti – anche per i pedoni in un punto segnalato come delicato e da attenzionare”.

“L’attraversamento pedonale in questione – spiegano gli assessore ai Lavori pubblici Riccardo Megale e alla Viabilità Fausto Turbanti – permetterà di collegare le due corsie ciclabili e sarà un servizio ulteriore per quei pedoni che vogliono raggiungere il presidio ospedaliero nell’area ad Ovest di via Senese senza necessariamente utilizzare il sottopassaggio”.

L’intervento, finanziato con i proventi del Codice della strada, sarà attuato nelle prossime settimane e comporterà qualche piccolo disagio per la circolazione dei mezzi comunque contenuto nel tempo.