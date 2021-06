Il podcast dell’1 giugno – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 1 giugno 2021" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì 1 giugno 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 159 su 16.200 test di cui 7.357 tamponi molecolari e 8.853 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,98% (3,1% sulle prime diagnosi).

Numeri così bassi non si registravano dal mese di settembre scorso: si tratta i un'ulteriore conferma rispetto ai dati dei giorni scorsi e un trend che dimostra una progressiva discesa dei nuovi casi.

Conferme anche per la provincia di Grosseto: ieri i nuovi casi registrati sono stati soltanto quattro. All'ospedale Misericordia ci sono 32 persone ricoverate: sono 24 nel reparto di degenza Covid, 8 in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini in Maremma sono 45.328 le persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 81.520 le prime dosi somministrate.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state superate le due milioni di dosi somministrate: in particolare sono 2.142.262

Sempre in tema di vaccini oggi in Maremma è partita la Pfizer open week, una serie di appuntamenti di vaccinazione libera, anche senza prenotazione, riservati a tutte le persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni. Su IlGiunco.net trovate tutte le informazioni sulle date, gli orari e gli hub vaccinali interessati.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 torna l'appuntamento con la trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, una nuova puntata dedicata ancora alla musica: tra i protagonisti ci sarà il cantautore Carmelo Piraino.