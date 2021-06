GROSSETO – Un mattinata intensa, piena di novità ma anche di divertimento, quella che hanno vissuto gli alunni al plesso di viale Giotto dell’Istituto Comprensivo di Grosseto 4. Oltre quattro ore impegnative, in cui i ragazzi hanno affrontato tematiche importanti come il concetto di legalità, la convivenza civile, il bullismo, fino ad arrivare alle norme di educazione stradale, passando per l’educazione ambientale.

Questa la sintesi dell’incontro avuto con i Carabinieri del Comando Provinciale e del Gruppo Forestale di Grosseto, che stamattina si sono recati al plesso scolastico per incontrare i giovani alunni e parlare loro di argomenti attuali e di interesse.

Lo spazio esterno ha facilitato l’organizzazione: sono stati infatti sfruttati gli ampi spazi del giardino, dove i Carabinieri hanno allestito, nel rispetto delle norme di distanziamento, quattro postazioni, ciascuna dedicata ad una tematica, e con relatori specifici: legalità, educazione stradale, educazione ambientale, pronto intervento. Il tutto per un uditorio nutrito: nell’iniziativa sono state infatti coinvolte ben 18 classi di scuola elementare, per un totale di 500 bambini.

Gli argomenti, concordati con gli insegnanti e trattati nell’ambito dell’incontro, si inseriscono all’interno del percorso di Educazione Civica e dell’Agenda 2030 che gli studenti hanno affrontato nel corso dell’anno scolastico. Non una vera e propria lezione, ma un dialogo attivo, che ha fatto emergere la particolare sensibilità e preparazione dei bimbi su tematiche delicate: il concetto di legge e obblighi civici da esso derivanti, rispetto della natura e del territorio, comportamento corretto da tenere quando si è alla guida di mezzi, compreso la bicicletta, da tutti molto apprezzata ed utilizzata.

Nell’occasione, gli alunni hanno anche visto da vicino i mezzi solitamente impiegati nel servizio di pronto intervento 112, ovvero una vettura e due motociclette in assetto Radiomobile, di cui i militari hanno spiegato il funzionamento. Per molti di loro è stata, infine, una piacevole opportunità per fare delle foto accanto ai mezzi ed insieme ai Carabinieri.