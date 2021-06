Con il concorso “Asi ti porta sulla Luna” le opere degli studenti saranno inviate nello spazio

PIOMBINO – Immagini, foto, poesie e canzoni prodotte dalla prima liceo artistico dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Einaudi – Ceccherelli saranno inviate nello spazio dove verranno riprodotte in loop all’interno del modulo abitativo del programma spaziale internazionale gestito dalla Nasa.

La classe ha infatti concorso al progetto “ASI ti porta sulla Luna” indetto dall’Agenzia Spaziale Italiana che invitava gli studenti a tradurre in forma artistica l’idea di missione nello spazio. I lavori presentati dai 18 ragazzi sono in viaggio verso la Nasa. L’iniziativa è si è svolta con il sostegno e il patrocinio del Comune di Piombino.

“Siamo veramente orgogliosi di avere sostenuto questa iniziativa – ha detto l’assessore alla Pubblica istruzione Simona Cresci -. A partire da questa mattina in tutta la città sono stati affissi i manifesti che raffigurano le opere dei ragazzi, così che tutti i cittadini possano vederle; in questo modo abbiamo voluto fare una sorpresa agli studenti, rendendo omaggio ai loro progetti che si allineano perfettamente alle finalità di accrescimento del patrimonio culturale/educativo della comunità promosse dall’Amministrazione. Vorrei fare dunque i miei complimenti alla classe prima del liceo artistico per l’eccellente lavoro svolto”.