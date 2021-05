Nuovi orari all’Ufficio bollini auto

MONTE ARGENTARIO – Dall’1 giugno si amplia l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio per il rilascio dei contrassegni utili per la sosta delle auto nei centri abitati e l’accesso nelle zone a traffico limitato.

L’ufficio di Porto Santo Stefano ubicato presso le ex scuole elementari in via Martiri d’Ungheria sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11.

Resta invariato l’orario dello sportello presso la delegazione comunale di Porto Ercole: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Questo ufficio nella giornata di venerdì 4 giugno sarà chiuso.