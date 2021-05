Nuove asfaltature al Verde Maremma: ecco e vie interessate

GROSSETO – Sono partiti i lavori di messa in sicurezza del piano stradale di via Mercurio, via Argento e via Platino: gli interventi di fresatura, nuova asfaltatura e apposizione della nuova segnaletica stradale riguardano un tratto lungo 1 km per un totale di 127mila euro.

“Proseguono gli interventi a favore della sicurezza dei cittadini e degli automobilisti – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale -. In particolare quelli partiti oggi si concentrano in una zona residenziale, come quella del Verde Maremma, la cui alta densità abitativa richiede particolare attenzione alle condizioni del manto stradale.”