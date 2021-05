No tampon tax: approvata la mozione per tagliare l’Iva sugli assorbenti

ROCCASTRADA – Il Consiglio Comunale di Roccastrada, nella seduta di sabato scorso 29 maggio, ha approvato la mozione contro l’Iva al 22% sugli assorbenti. Il 12 maggio scorso infatti la Presidente della Commissione Pari Opportunità aveva consegnato al Sindaco di Roccastrada, la mozione “No tampon tax” con l’invito a portarla in discussione al primo consiglio comunale utile. Sabato scorso il consiglio si è pronunciato favorevolmente ad unanimità di voti.

La proposta approvata mira a sollecitare le istituzioni competenti ad assumere decisioni finalizzate a diminuire o annullare l’IVA sugli assorbenti, oggi nella misura del 22%.

Con l’approvazione della mozione, il Consiglio Comunale di Roccastrada ha dato mandato al Sindaco di trasmettere alla Regione Toscana ed al Governo l’informativa, affinchè sia presa seriamente in considerazione questa proposta che anche altri comuni hanno approvato o stanno approvando.

“L’uso degli assorbenti non è un lusso ma una necessità – queste le parole della vice Sindaca Stefania Pacciani – , ragione per cui applicare a questi prodotti l’aliquota fiscale massima è un paradosso. Questo è il motivo per cui una riduzione dell’aliquota farebbe comodo alle famiglie, soprattutto monoreddito, e darebbe l’idea di uno Stato civile che ha sensibilità verso il mondo femminile. L’auspicio è che tante altre amministrazioni comunali portino in approvazione questa proposta così da essere in tanti a sensibilizzare il Governo su questo tema ”.