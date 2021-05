Muore storico allenatore di calcio. Il cordoglio degli ex giocatori

CASTEL DEL PIANO – È morto Romano Franchi storico allenatore della Neania. Negli anni ‘80 è stato uno dei protagonisti della cavalcata della compagine giallorossa verso l’Eccellenza. a ricordarlo è Carlo Pulcini, consigliere comunale di maggioranza ed ex giocatore della Neania.

“Mister Franchi l’ho conosciuto a 19 anni quando ancora ero un giovane calciatore con tanta voglia di imparare e crescere sia a livello calcistico che a livello umano. Posso dire certamente che molte cose che ho imparato, sia della vita che del rettangolo di gioco siano merito suo. Ricordo ancora con affetto quando in Eccellenza mi rimproverò per un mio ritardo e mi tenne fuori per svariate partite, facendomi comprendere l’importanza del rispetto. Più di cento partite insieme mi hanno lasciato un ricordo indelebile che assieme ai miei compagni di allora mi porterò per tutta la vita”.

“Dopo la tragica notizia ci siamo subiti sentiti con gli altri ex compagni di squadra e abbiamo ricordato la figura del mister: un uomo educato, diretto, che sapeva tirare fuori il meglio da chiunque avesse davanti, ha saputo valorizzare tanti ragazzi del nostro Comune. Si potrebbe dire pure un precursore dei tempi, è stato infatti uno dei primi nel mondo dilettantistico grossetano a passare dalla marcatura a uomo alla difesa a zona. Quando se ne va una persona così è come se ci lasciasse una parte della nostra vita sia personale che del nostro Comune, se si pensa che proprio con la sua guida siamo riusciti persino a sforare il calcio professionistico”.