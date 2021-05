L’ufficio ambiente in un click: ecco il nuovo sito “green” del Comune di Grosseto

GROSSETO – Oggi è stato lanciato ufficialmente il sito interamente dedicato alle politiche ambientali dell’Amministrazione comunale. All’indirizzo www.ufficioambientegrosseto.it sarà possibile, per la cittadinanza, avere a portata di mano in un unico “contenitore” tutte le informazioni utili e le novità relative ai servizi, al materiale divulgativo, ai progetti e agli eventi legati alla tutela dell’ambiente.

Il sito, costituito per ottimizzare l’esperienza di fruizione da parte dei cittadini con una grafica ed un’interfaccia all’insegna delle pratiche user friendly, oltre alle news e agli eventi si divide in cinque sezioni.

Nell’area ciclo dei rifiuti sono presenti le normative e i procedimenti legati alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di impatto ambientale, le informazioni relative alla gestione del ciclo dei rifiuti, il ruolo degli ispettori ed educatori ambientale.

Un’altra sezione è dedicata ai servizi ambientali con le info sul SIR “Le Strillaie”, le bonifiche dei siti contaminati, gli iter e i documenti per il rilascio di autorizzazioni e il monitoraggio per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico e sonoro e le informazioni sugli affari animali, le cave e terme.

In evidenza è possibile trovare una sezione aggiornata con tutti gli avvisi e i bandi: in un unico settore sarà possibile per i cittadini avere tutta la documentazione necessaria.

Sul sito è possibile inoltre visionare i regolamenti comunali, compresi quelli che disciplinano le attività rumorose e la gestione integrata dei rifiuti.

“La tutela dell’ambiente che ci circonda è una delle missioni principali che come Amministrazione vogliamo sostenere e promuovere su tutto il territorio – affermano Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Simona Petrucci -. Il nuovo sito racchiude tutto il lavoro svolto finora in questo senso, raccogliendo in maniera organica ed accurata tutte quelle notizie che possono aiutare i cittadini nel loro impegno quotidiano per le buone pratiche da seguire in materia di smaltimento dei rifiuti e di rispetto delle risorse naturali che ci circondano. Il nuovo strumento tecnologico messo a disposizione dall’Amministrazione comunale siamo certi che giocherà un ruolo fondamentale nella creazione di una coscienza collettiva veramente attenta alle necessità ambientali”.