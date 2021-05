Il Comune cerca gestori per il parco del Rivellino e il bar della Rocca Pisana

SCARLINO – L’Amministrazione comunale di Scarlino affida in concessione il parco del Rivellino e il chiosco bar della Rocca Pisana: gli interessati potranno inviare le richieste entro martedì 15 giugno. La concessione dell’area verde e del locale per la somministrazione di alimenti e bevande al Castello di Scarlino durerà sei anni e prevede la manutenzione del verde, il taglio dell’erba e la potatura degli olivi, la pulizia quotidiana dei servizi igienici della Rocca e la gestione del bar durante i giorni di apertura che dovranno essere almeno 120 all’anno (ad eccezione del 2021, con un minimo di 90 giorni) tra giugno, luglio, agosto e settembre per 4 ore quotidiane.

Il chiosco verrà consegnato al gestore senza macchinari o accessori utili all’attività. La base d’asta per le offerte è 800 euro annui, comprensivi dei consumi di acqua ed elettricità. La richiesta di partecipazione dovrà essere accompagnata da una relazione in cui dovrà essere dettagliato il programma degli interventi che si intende portare a termine per migliorare lo spazio: la riqualificazione del chiosco, l’installazione di nuove piantumazioni e il posizionamento di arredi che al termine della concessione resteranno di proprietà del Comune di Scarlino.

«Adesso che la situazione sanitaria è in netto miglioramento vogliamo riportare tutti i servizi alla Rocca Pisana – spiegano il sindaco Francesca Travison e l’assessore alla Cultura Michele Bianchi –: il gestore dei Musei di Scarlino ha iniziato ad aprire il Castello ai visitatori, presto partirà il cartellone estivo e quindi vogliamo che l’area sia pronta per accogliere i turisti e i residenti. L’offerta dovrà essere inviata all’ufficio Protocollo – via Martiri d’Istia 1, 58020 Scarlino – con raccomandata o consegnata a mano entro le 12 di martedì 15 giugno. Le buste saranno aperte il giorno successivo dalla commissione di gara.

Per organizzare il sopralluogo (obbligatorio) o avere maggiori informazioni è possibile contattare Michele Valvani (0566 38544; m.valvani@comune.scarlino.gr.it).