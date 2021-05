Grosseto, riparte il Summer camp per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

GROSSETO – Apriranno domani, martedì 1 giugno, le iscrizioni al Summer camp organizzato dal Grosseto calcio: un percorso per bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni, aperto a tutti e non solo ai tesserati Us Grosseto, che potranno vivere un’esperienza di crescita, non solo calcistica, divertendosi con indosso la maglia biancorossa. Nel corso della giornata gli iscritti, oltre agli allenamenti e a momenti ludici, saranno impegnati con giochi e competizioni seguiti dallo staff tecnico dell’Us Grosseto, e avranno in regalo il kit ufficiale del camp e quello di rappresentanza.

“Dopo le tantissime richieste dello scorso anno – ha spiegato Simone Ceri, vicepresidente Us Grosseto 1912 – abbiamo voluto fortemente riproporre la formula del Summer camp per tutti i giovani calciatori e le giovani calciatrici che vorranno passare con noi l’estate. Condividere divertimenti e allenamenti al Centro sportivo, la casa del Grifone, è per noi il primo e importantissimo passo per continuare a costruire insieme il nostro futuro partendo proprio dai nostri ragazzi”.

Il Summer camp, prenotabile per un minimo di 1 settimana e un massimo di 4, si svolgerà all’interno delle strutture del Centro sportivo di Roselle con il supporto dei tecnici biancorossi: David Stefani, Emiliano Biliotti, Gigi Consonni, Roberto Picardi e Nicola Giallini, e vedrà la partecipazione anche di alcuni giocatori della prima squadra quali Andrea Ciolli, Pippo Boccardi, Matteo Gorelli, Riccardo Cretella e Alessandro Sersanti; mentre per i portieri ci sarà una parte apposita curata da Riccardo Dellepiane. Si svolgerà dal lunedì al venerdì, con pranzo incluso all’interno del Bar ristorante 1912 del Centro sportivo, nelle seguenti date: 1 settimana, 21-25 giugno; 2 settimana, 28 giugno-2 luglio; 3 settimana 5-9 luglio; 4 settimana 12-16 luglio.

Il pacchetto comprende il kit, l’attività calcistica, la merenda e il pranzo al ristorante. La mattinata inizierà alle ore 8.30 e si concluderà alle 14. Il costo è di 230 euro per chi partecipa a una sola settimana oppure 390 per due settimane, 550 euro per tre settimane e 670 euro per tutte e quattro le settimane.

Chi vorrà da quest’anno potrà anche usufruire del servizio lavanderia, al costo di 10 euro a settimana, per il materiale d’allenamento. Il servizio va richiesto tassativamente al momento dell’iscrizione.

Le iscrizioni saranno aperte da martedì 1 giugno al Macron store di via Santerno a Grosseto. Nel momento dell’iscrizione i partecipanti potranno provare il kit composto da 2 maglie, 2 pantaloncini, 2 paia di calze, una polo e un bermuda di rappresentanza, oltre a uno zaino e uno telo da mare tutto griffato Us Grosseto Summer camp. Per l’iscrizione è richiesto un acconto del 50%.

Sarà possibile pagare il camp anche tramite il contributo a titolo di rimborso spese previsto dall’Inps per “Centri estivi diurni 2021”, facendo domanda direttamente sul sito dell’Inps. Inoltre l’associazione mutualistica Tema Vita, di Banca Tema, offre a tutti i figli dei propri soci un rimborso di 50 euro per ogni figlio iscritto al Camp, presentando la ricevuta del pagamento direttamente agli sportelli della banca. Infine le famiglie che iscriveranno più di un bambino riceveranno lo sconto del 10% sulla seconda iscrizione.

Il campo estivo si svolgerà nel Centro sportivo di Roselle appositamente attrezzato per soddisfare tutte le disposizioni di contenimento del contagio Covid19. Per informazioni chiamare i seguenti numeri: Gigi 393.5289269; Nicola 391.4804083. Oppure consultare il sito www.usgrosseto1912.com.