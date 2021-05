Comune e Vab si stringono la mano: «Più sicurezza con il servizio antincendio»

GAVORRANO – Il Comune di Gavorrano ha firmato una nuova convenzione con la sezione Vab di Follonica per la prevenzione antincendio. In seguito alla convenzione con il comitato Vab di Gavorrano per quanto riguarda la protezione civile, anche l’aspetto antincendio da ora viene gestito il collaborazione diretta tra l’associazione di volontariato e l’amministrazione comunale.

Il progetto è stato presentato questa mattina nella sala consiliare del municipio in presenza del sindaco Andrea Biondi, l’assessore alla Protezione Civile Daniele Tonini e il referente della Vab Follonica Simon Brunetti.

«I volontari della Vab Gavorrano – ha detto il primo cittadino- nello scorso anno si sono dimostrati dei veri angeli custodi e la loro collaborazione è stata preziosa, non solo in termini di pandemia, con la distribuzione di medicinali o la gestione degli assembramenti, ma anche in tempi non sospetti sono sempre presenti sul territorio, come ad esempio per il monitoraggio delle zone a rischio idrologico durante le allerte meteo».

Il motto dell’amministrazione è di fornirsi di strumenti adatti per prevenire i problemi e non doverli risolvere dopo. Essendo il territorio comunale coperto di un’area boschiva molto vasta, la convenzione permette di verificare e mantenere i boschi più sicuri possibili per prevenire gli incendi.

«Oggi si ampliano i servizi affidati a Vab in materia di sicurezza del territorio – commenta l’assessore Tonini -. Dopo la convenzione di protezione civile ecco la convenzione per antincendio boschivo. Una convenzione strategica anche perché Vab presente sul territorio può essere un punto di riferimento per i nostri giovani che possono crescere e approfondire le tematiche in materia di antincendio, prevenzione e conoscenza del territorio. Vab, in base alla convenzione, ha anche collaborato al censimento delle bocchette dell’acqua presenti nel Comune. Un censimento strategico per avere una fotografia completa delle bocchette per poter verificarne la funzionalità o per censire le zone sprovviste dove installarle. Permane, con separata convenzione, la direzione delle operazioni di spegnimento con le Bandite di Scarlino».