Una sconfitta e un pari, quinto posto per i baby Pattinatori nella fase finale di Coppa

GROSSETO – Onorevole quinto posto per il Circolo Pattinatori Picchianti nelle finali di Coppa Italia under 11. I ragazzi di Stefano Paghi, al “Pala Ceccato” di Thiene hanno chiuso con una sconfitta e un pareggio le gare eliminatorie del girone A, fornendo comunque delle ottime prestazioni. Contro il Roller Bassano, Turbanti e compagni hanno lottato fino in fondo, rimontando fino al 2-3. Nel confronto con i padroni di casa del Thiene si sono trovati sotto 2-0 e grazie a due tiri diretti sono riusciti a pareggiare. Per approdare in semifinale sarebbe servita una vittoria di tre reti: i piccoli biancorossi ci hanno provato senza riuscirci, colpendo pali e traverse, uscendo tra gli applausi.

“Sono orgoglioso dei miei bambini – commenta l’allenatore Stefano Paghi – abbiamo giocato come volevo e forse meritavamo di vincere contro il Thiene, che ha poi vinto la Coppa Italia. E’ stata la degna conclusione di una stagione bellissima”.

“Abbiamo fatto un figurone – aggiunge il vice allenatore Emilio Minchella – Contro il Thiene pali e traverse ci hanno negato una meritata vittoria. Siamo contenti così, anche se con Alessio Tonini, impossibilitato a seguirci in trasferta, le cose forse sarebbero andate diversamente”.

Finali Coppa Italia, Picchianti C.P. Grosseto-Roller Bassano B 2-4

PICCHIANTI GROSSETO. Conti; Edward Convertiti Mann, Alexander Convertiti Mann, Pucillo, Celata, Boni, Civitarese, Turbanti. All. Stefano Paghi.

ROLLER BASSANO: Mezzalira, Corrain; Francesco Xamin, Drovandi, Di Marco, Merlo, Cappellari, Diane, Matteo Xamin, Pasut. All. Gianpaolo Marchesini.

ARBITRO: Alberto Fabris.

Hockey Thiene-Picchianti C.P. Grosseto 2-2

HOCKEY THIENE: D’Agord, Dal Castello; Uderzo, Bonato, Memeo (2), Cavazzoni, Fioraso, Casarotto. All. Filippo Rigon.

PICCHIANTI GROSSETO. Conti; Edward Convertiti Mann, Alexander Convertiti Mann, Pucillo, Celata, Boni, Civitarese, Turbanti (2). All. Stefano Paghi.

ARBITRO: Davide Marcolin.

Coppa Italia Under 11. Gir. A: Roller Bassano-Hockey Thiene 5-8, C.P. Grosseto-Roller Bassano 2-4, Thiene-C.P. Grosseto 2-2. Gir. B: Monza-Montebello 1-8, Camaiore-Monza 1-1, Montebello-Camaiore 5-1. Semifinali: Thiene-Camaiore 9-2, Montebello-Roller Bassano 10-1. Finale 3°-4° posto Camaiore-Roller Bassano 1-3; finale 1°-2° posto Thiene-Montebello 3-1. Thiene vince la Coppa Italia 2021.