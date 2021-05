Quarta ripresa decisiva, Bbc Grosseto sconfitto dalla Fiorentina

GROSSETO – Sconfitta del Bbc Ecopolis Grosseto nel derby toscano con la Fiorentina, valido per la seconda giornata del girone G di serie A.

La squadra di Jairo Ramos Gizzi dopo aver vinto nettamente (11-3) in rimonta gara1 (fuoricampo di Biffoli al 1° da tre punti), grazie alle prove di Cozzolino e Bulfone e ad un attacco da nove valide, sono stati imbrigliati nel confronto serale dai lanci del cubano Martin Perez (6bv-11so con 119 lanci), perdendo per 2-1.

Decisiva la quarta ripresa: il debuttante Thony Amoroso (autore di una bella prestazione, 0bv-9so in 3.2rl) mette due corridori in base per ball. Su una doppia rubata c’è l’errore di tiro del ricevitore che permette a Biffoli di andare a punto e a Krasniqi di arrivare in terza e successivamente a casa sull’errore di tiro dell’esterno Mercuri. Il Grosseto, che ha evitato altri punti con i rilievi Hidalgo e Oberto, al 9° accorcia le distanze, ma non basta per evitare il primo ko dell’anno. San Marino rimane solo in testa dopo aver vinto gara1 con i Lancers Lastra a Signa per 10-3.