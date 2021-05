Posti esauriti per il Camp dei portieri, Ferioli: «Primo evento del genere allo Zecchini»

GROSSETO – Posti esauriti dopo neanche due settimane dall’apertura delle iscrizioni, per il Camp dei portieri allo stadio Zecchini in programma dal 5 al 10 luglio. A tempo di record, l’iniziativa tutta dedicata agli estremi difensori ha raggiunto il tetto massimo di partecipanti, oltre ad avere anche alcuni aspiranti in attesa. Riservato i ragazzi e ragazze dagli 8 ai 20 anni, il camp vedrà la partecipazione di allenatori di portieri professionisti di settori giovanili di serie A, B e C, con la coordinazione speciale di Raffaele Ferioli, che ricopre questo ruolo nella prima squadra dell’Us Grosseto del presidente Ceri. Uno staff altamente qualificato quindi, pronto ad istruire giovani giocatori fra i pali.

“Sono rimasto senza parole per questo sold out – ha commentato Ferioli – oltre alla mia società di appartenenza US Grosseto, che da subito mi ha appoggiato in questo mio percorso, devo ringraziare anche tutte le altre della nostra provincia e non solo che con entusiasmo hanno pubblicizzato questo progetto, dando un bel segnale di collaborazione”.

“Questo è il primo evento del genere allo Zecchini – continua Ferioli, ex numero un figlio d’arte calatosi perfettamente nel ruolo di allenatore – con portieri da fuori provincia e assieme a tutti i professionisti del settore giovanile del Grosseto. Grazie ad Adriano Buccelli, presidente Atletica Grosseto, che ha sposato questo progetto e permesso di farlo allo stadio cittadino. Questo progetto parte da lontano, è sempre stato un mio desiderio poter avere la possibilità di dar vita a un qualcosa dedicato esclusivamente ai portieri e ci pensavo da tempo, ma come tutte le cose bisogna avere pazienza e aspettare il momento giusto, cercando con umiltà di mettere in pratica le proprie idee nel migliore dei modi”.