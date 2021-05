Gambe gonfie? Ecco i rimedi naturali di Menta e Rosmarino

GROSSETO – Non so voi ma io quest’anno con il ritorno degli short (pantaloncini corti) mi sento tagliata fuori dalla moda; beata Jennifer Aniston, la bella Jennifer ex fidanzata di Brad Pitt. A quanto pare le sue gambe sono state assicurate per centinaia di migliaia di dollari per quanto sono belle. Belle e toniche nonostante i suoi 50 anni. Come si fa ad avere un bel paio di gambe? Prima di tutto un gran bel c… fortuna, dicevo fortuna, questo è già una buona base di partenza. Aggiungiamoci come sempre delle buone e sane abitudini di vita e alimentari. Lo sport in tutte le sue discipline, ma se volete mantenere o trovare una buona salute per le vostre gambe, come sempre, dovete leggere #mentaerosmarino e magari consigliare la lettura anche ai vostri amici, perché con #mentaerosmarino potete avere sempre dei buoni consigli.

Quindi cosa fare per avere o ritrovare delle gambe leggere e belle?

Camminare, camminare ogni giorno per qualche chilometro rende le pareti dei vasi sanguigni più elastici, consentendo al sangue di incontrare meno resistenza al suo passaggio, anche il jogging è molto utile e il nuoto, per chi sa nuotare, aiuta molto, e oltre a tonificare l’acqua fa un massaggio costante durante la sua pratica, stimolando i tessuti come un linfodrenaggio. Tra gli sport consigliati anche lo yoga e Il ciclismo; quindi, non avete più scuse, dovete solo iniziare a muovere le gambe…

La sana alimentazione, anche lei, come sempre, è un alleato vincente per il nostro obiettivo, frutta e verdura alleati numero uno e inoltre bere almeno due litri di acqua non gassata al giorno aiuta a contrastare la ritenzione negli arti inferiori. Come sempre il consiglio di approfondire le cause di gonfiori alle gambe, alle mani nel caso non siano dovuti a casi più gravi di insufficienza venosa. Noi come sempre ci occupiamo di piccole disfunzioni e di come tornare o trovare la nostra forma e poter al più presto indossare una bella minigonna.

È frequente, da ora in poi, sentire piedi e gambe gonfie e spesso la sera abbiamo fastidi, dolori, sensazione di formicolio, senso di calore; chi come me lavora in piedi tutto il giorno sa bene di cosa parlo, ma anche le persone che sono sedute otto ore al dì in estate e non fanno movimento nelle ore libere ne soffrono tanto. Questo fastidio è più frequente d’estate perché avviene una leggera vasodilatazione e il ritorno del sangue degli arti inferiori verso il cuore rallenta creando proprio ristagni di liquidi; ecco allora qualche pianta da prendere in considerazione per aiutare le nostre pareti venose.

RUSCO: vanta proprietà vasoprotettrici, antinfiammatorie grazie alla presenza di saponine, resine e oli essenziali, agisce come flebotonico in virtù delle ruscogenine che migliorano il tono venoso rendendolo più elastico. È utile in caso di fragilità capillare ed eccessiva permeabilità, esplica una azione diuretica e antidema. E una delle principali piante utilizzate per flebiti, ristagni linfatici, fragilità capillare ed emorroidi; si può utilizzare sotto forma di estratto fluido, tisana, compresse e pomate gel.

CENTELLA ASIATICA: stimola la sintesi del collagene per le pareti venose agendo da flebotonico, contrasta l’insufficienza venosa e la fragilità capillare, grazie alla sua funzione triterpenica facilità la cicatrizzazione delle ulcere . Utile anche in caso di emorroidi. Potrebbe interagire con alcuni farmaci antidepressivi si consiglia quindi di parlare con il vostro erborista di fiducia e il vs medico.

VITE ROSSA: contiene bioflavonoidi che hanno una spiccata funzione antiossidante e antifiammatoria, la sua attività principale è vasotonica, vasoprotettrice. Indicata per couperose, varici, flebiti, emorroidi, cellulite e pesantezza delle gambe.

IPPOCASTANO: contiene cumarine che agisce come fluidificante del sangue, emorroidi, magari, stasi linfatico, ematomi, vene varicose, gambe pesanti e gonfie, fragilità capillare.

BETULLA LINFA: la linfa di betulla grazie alle sue proprietà drenanti, analgesiche, a antifiammatoria e detossinante è utile in caso di cellulite perché riduce i ristagni grazie alla sua azione sul sistema linfatico. Trova una ottima attività anche nei casi di iperuricemia. Se ne sconsiglia l uso a chi ha insufficienza renale.

ORTOSIPHON: ne avevamo parlato ………. Possiede proprietà diuretiche, drenanti, antibatteriche. Se ne consiglia per dare quella leggera stimolazione ai liquidi in ristagno e di supporto alle piante che stimolano la circolazione del sangue e linfatica.

ACHILLEA: ha proprietà astringenti, emostatiche, ovvero arresta emorragie di varia natura da gengiviti mestruazioni abbondanti, emorroidi e regola gli sbalzi di pressione riportandola normale circolazione sanguigna.

MELLILOTO: svolge una funzione vasoprotettiva sulle pareti delle vene, aumentandone la permeabilità come l’escina, quindi trova indicazione in tutti i campi dei disturbi provocati dalle varici. Edemi, gonfiori degli arti inferiori, ritenzione idrica, vene varicose, gambe pesanti e emorroidi e cellulite.

Io alle erbe sopra menzionate ho l’abitudine di abbinare le compresse di ANANAS: la bromelina contenuta nell’ananas agisce a livello dei vasi sanguigni riducendo la vasodilatazione, svolge una forte azione fiammante sul l’edema.

Vi Consiglio anche delle docce fredde alle gambe durante l’estate o meglio ancora delle bendature che possiamo fare a casa 2/3 volta a settimana utili anche per ritagliarsi una mezz’ora di relax, bendature che donano senso di freschezza alle gambe stanche e gonfie.

Prendere 2 o 3 rotoli di garze di cotone,

500 ml di acqua o se volete infuso di centella o ippocastano

8 gocce di olio essenziale cipresso

2 gocce di olio essenziale di Menta

100 gr di sale del mar morto

100 ml di gel d’aloe

Fate sciogliere il sale del mar morto con l infuso o l acqua calda, lasciar raffreddare e aggiungere il gel d aloe dove abbiamo messogli oli essenziali, mescolare, mettere a bagno le bende e lasciare in frigo 2 ore. Prendete le bende e iniziare a brindare le gambe dalla caviglia in su. Lasciare 20 min stando in pieno relax, togliere applicare una crema con rusco, centella e ippocastano.

Non vi resta che provare e seguire le prossime puntate, dove ci saranno curiosità e bevande da fare nell’estate per grandi e piccini.

VI CONSIGLIAMO: di non andare a raccogliere le piante in natura per non rischiare errori, e di affidarvi sempre al vostro erborista di fiducia. Quelli che vi proponiamo non sono consigli medici, quindi, specie per patologie specifiche, fate sempre riferimento al vostro medico curante prima di assumere qualunque prodotto.

*L’autrice Serena Remi, nata a Gavorrano, da 28 anni lavora nel settore del benessere come erborista e venditore al dettaglio di prodotti a scopo salutistico al negozio l’Erbolario di Grosseto al centro commerciale Maremà.